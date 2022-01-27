نائب:الكاظمي فاشل لايستحق بقائه في المنصب

نائب:الكاظمي فاشل لايستحق بقائه في المنصب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل، باسم خشان، الخميس، ان الحكومة الحالية يديرها اشخاص عاجزين وفاشلين في ادارة المهام الموكلة اليهم، مبينا ان الاستهدافات المتكررة لم تواجه بغير الاستنكارات.وقال خشان، في تصريح صحفي، ان ” الحكومة التي يترأسها الفاشل والضعيف والخائف الكاظمي والمدعومة من قبل الاحزاب الفاسدة، لا نتوقع منها النجاح في اي شيء غير الاستنكارات واخذ المواقف والاستعراضات في تسويق مهمامها اعلاميا”.واضاف ان “الاستهدافات الارهابية المتكررة التي تعرضت لها مناطق عديدة من البلاد، قابلتها استنكارات ومواقف شخصية، من قبل الحكومة والمتصدين للعملية السياسية، دون وجود حلول جذرية لمثل هكذا خروقات اخذت تستنزف قواتنا الامنية”.واشار خشان الى ان “الحكومة المقبلة يجب تشكيلها من اشخاص مستقلين غير مدعومين، تنطبق عليهم شروط المهنية والكفاءة والشجاعة والوطنية في مجال عملهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *