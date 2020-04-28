نائب:الكاظمي فقد الدعم السياسي

نائب:الكاظمي فقد الدعم السياسي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، عدم وجود حاجة فعلية الى التفاوض مع القوى الكردية بملفات معقدة من اجل تمرير الحكومة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فقد الكثير من الدعم السياسي بعد الاسبوع الاول من التكليف.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “مفاوضات تشكيل الحكومة يجب ان تحسم وعلى القوى الشيعية تحمل مسؤولة الدولة العراقية وادارتها”، مبينا أن “الوقت غير مناسب للتفاوض وضياع الوقت بفتح ملفات معقد ولا يمكن حلها مع اقليم كردستان وعلى الجميع تركها لما بعد التشكيل”.واوضح العقابي ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فقد الكثير من الزخم السياسي الذي سانده في الاسبوع الاول بعد التفاوض على اسماء الكابينة الوزارية”.وكان النائب عن كتلة الصادقون سعد شاكر الخزعلي أكد في تصريح سابق ، أن كتلته لم تفرض أي شروط او تحدد أسماء بعينها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في كابينته المقبلة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *