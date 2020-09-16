نائب:الكاظمي كرم الفاسدين بمنحهم مناصب مهمة

نائب:الكاظمي كرم الفاسدين بمنحهم مناصب مهمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب امجد العقابي، الاربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوضع شخصيات متهمة بالفساد في مناصب إدارية مهمة.وقال العقابي في حديث صحفي: “اننا نستغرب من تصرفات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاخيرة سيما قائمة التعيينات”، مضيفا “كنا نامل منه ان يصلح الدولة، ولكن تفاجئنا باصدار قائمة مبنية على المحاصصة”.وأشار الى أن “بعض الشخصيات التي تم تعيينها عليها شبهات فساد وكان مفترض محاسبتهم وان لا يعطيهم مناصب إدارية”، مبينا أن “الكاظمي كرم تلك الشخصيات بمناصب ادارية مهمة”.يشار الى ان بعض القوى السياسية الرئيسية كالفتح وسائرون ودولة القانون قد اعلنوا رفضهم لتلك القائمة معلنين برائتهم منها . 

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