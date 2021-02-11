نائب:الكاظمي والحلبوسي “متفقان”على إجراء الانتخابات في عام 2022

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وأشار الى ان ” الحكومة يبدو انها غير قادرة على توفير الأجواء الأمنية لكونها لم تستطع حصر السلاح خاصة التابع للقوى السياسية”، موضحا ان ” كل هذه الأسباب تدعونا الى الاعتقاد جازما بان الانتخابات سوف لن تجرى في الموعد المحدد لها”.