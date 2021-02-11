نائب:الكاظمي والحلبوسي “متفقان”على إجراء الانتخابات في عام 2022

نائب:الكاظمي والحلبوسي “متفقان”على إجراء الانتخابات في عام 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة بيارق الخير ،الخميس، تأجيل الانتخابات المقررة في الشهر العاشر من السنة الحالية الى موعدها الثابت في ايار 2022 , عازيا لوجود  اتفاق مسبق بين الحلبوسي والكاظمي بهذا الشأن إضافة إلى اسباب فنية وسياسية، فضلا عن ان الحكومة غير قادرة على تامين الجانب الأمني .وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في حديث صحفي، ان ” الحلبوسي والكاظمي متفقان على تأجيل الانتخابات إلى عام 2022 للإبقاء في منصبيهما لنهاية الدورة البرلمانية لمصالح شخصية ويضحكان على الشعب وهناك اشداد التنافس من الان بين القوى السياسية الكبيرة ومحاولاتها لعرقلة اجراء الانتخابات عامل رئيسي ينذر بتاجيلها الى موعد انتهاء الدورة الانتخابية ” .وأضاف ان “90% من المشاكل التي من شانها تأجيل الانتخابات هي شخصية وفنية ومنها التحديث البايومتري وقضية المخاوف بالعد والفرز اليدوي في حال وجود الاعتراضات”.وأشار الى ان ” الحكومة يبدو انها غير قادرة على توفير الأجواء الأمنية لكونها لم تستطع حصر السلاح خاصة التابع للقوى السياسية”، موضحا ان ” كل هذه الأسباب تدعونا الى الاعتقاد جازما بان الانتخابات سوف لن تجرى في الموعد المحدد لها”. 

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