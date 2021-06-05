نائب:الكاظمي والحلبوسي وراء عدم استجواب وزير المالية

نائب:الكاظمي والحلبوسي وراء عدم استجواب وزير المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم السبت، عن الجهات التي تحمي وزير المالية علي علاوي، من الاستجواب في مجلس النواب لمنع سحب الثقة عنه.وقال البخاتي، في حديث صحفي، ان “قوة وزير المالية علي علاوي في تمرده على البرلمان العراقي لعدم حضوره جلسة استجوابه، بسبب وجود حماية حكومية له من قبل رئاسة الوزراء، التي تدافع عنه وكذلك وجود حماية سياسية له خاصة من قبل الحلبوسي رئيس البرلمان، تمنع عقد اي جلسة تخص استجوابه”.وأضاف، ان “الحماية السياسية لوزير المالية، هي من أكثر من جهة سياسية وليست من مكون واحد، بل من أكثر من مكون، وهذا الأمر يتم عبر الصفقات والتوافقات”، موضحاً: “ولهذا اي جلسة يراد منها استجواب علاوي، يتم كسر نصابها ولا يتم عقدها”.ولفت النائب عن تيار الحكمة، الى ان “قضية استجواب وزير المالية علي علاوي، واقالته اصبحت صعبة جداً، بسبب الحماية السياسية والحكومية له”، خاتماً بالقول: “ولهذا لن يقال وسيبقى في منصبه الى حين انتهاء عمر حكومة مصطفى الكاظمي”.

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