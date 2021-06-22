نائب:الكاظمي وفريقه الحكومي يتحدثون عن إنجازات وهمية

نائب:الكاظمي وفريقه الحكومي يتحدثون عن إنجازات وهمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي،  الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تكن بمستوى الطموح لغاية الان، مشيرا الى ان الكاظمي وفريقه الحكومي يتحدثون عن انجازات وهمية  لا أساس لها على أرض الواقع.وقال العطافي في تصريح  صحفي، إن “السنة الأولى من عمر حكومة الكاظمي اكتملت وهي تحمل منجزات لا اساس لها على أرض الواقع”.وأضاف أن “هناك جملة من الإخفاقات سجلت على الكاظمي وفريقه الحكومي”، مشيرا إلى أن “الواقع السياسي والخدمي والاقتصادي  يتجه نحو الاسوأ في ظل استمرار حكومة الكاظمي”.وكان النائب عن واسط عباس يابر اعتبر في تصريح سابق، أهالي المحافظة خابت أمالهم بعد زيارة رئيس الحكومة، مبينا أن الكاظمي سوق لهم الوعود فقط. 

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