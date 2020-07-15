نائب:الكاظمي يسعى لتشكيل حزب استعدادا للانتخابات القادمة

نائب:الكاظمي يسعى لتشكيل حزب استعدادا للانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب باسم خشان،الاربعاء، بان الكاظمي سيشكل كتلة سياسية لخوض الانتخابات القادمة.وقال خشان في حديث  صحفي،ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على مجموعة مستشاريين يحاولون خلق راي حياله كونه يعتمد بصورته بشكل مباشر وليس معني بمضمون ما مطلوب منه من انجازات كانت وراء تقليده المنصب من قبل القوى السياسية لمواجهة ازمات لاتنتهي في البلاد”.واضاف خشان،ان” الكاظمي لن يخالف السياق المتبع من قبل رؤوساء الحكومات السابقة في العراق كونهم شكلوا كتل سياسية لخوض الانتخابات ولكن يجري التحضير للامر بشكل متدرج مبينا ان الاستقلالية ستنتهي وستكون الامور اكثر وضوحا قريبا جدا “. 

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