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حزب الدعوة:عودة المفصولين من الحشد أهم من تعيين الأطباء والمهندسين وباقي الخريجين!!
مصدر:الأثنين المقبل التصويت على قانون الاقتراض
بالوثيقة..نائب يطالب الكاظمي بعدم التعاقد مع شركتين فاسدتين
نائب:الكاظمي يشن حرباً على القوى السياسية بعدم صرف الرواتب!
حكومة الكاظمي تنفي إبرامها إتفاقاً مع مصر النفط مقابل الاعمار
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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