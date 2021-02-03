نائب:الكاظمي يغض النظر عن 1.5 تريليون دينار الذي بذمة شركات الهاتف النقال ويذهب إلى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!

نائب:الكاظمي يغض النظر عن 1.5 تريليون دينار الذي بذمة شركات الهاتف النقال ويذهب إلى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى النائب، محمد شياع السوداني، الأربعاء، استغرابه من إقدام الحكومة على فرض ضرائب واستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، بينما تقوم بغض الطرف عن الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال البالغة 1.5 تريليون دينار.وقال السوداني، في حديث صحفي أن “الحكومة تغض الطرف عن الديون التي بذمة شركات الهاتف نحو 1.5 تريليون دينار، فيما تقوم بفرض ضرائب واستقطاعات على رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين”.واضاف، أن “موقفنا هو الرفض وعدم التصويت على الموازنة في حال تضمينها تلك الضرائب والاستقطاعات”. هذا وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى اليوم،إن الكاظمي تقاضى رشوة  من شركات الهاتف النقال نحو 40 مليون دولار جراء تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال مقابل عدم دفع مبلغ1.5 تريليون دينار إلى الدولة.

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