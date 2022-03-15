نائب:الكتلة الأكبر من المكون الشيعي حصراً

نائب:الكتلة الأكبر من المكون الشيعي حصراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي، الثلاثاء، أن الكتلة الأكبر يجب أن تكون من المكون الشيعي، مشيرا الى أنه لا يمكن لأي مكون آخر الدخول ضمن هذا التحالف ليخرق العرف السائد.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخطوة الأهم التي يجب أن تتم قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو تشكيل الكتلة الأكبر”.وأضاف أن “تلك الكتلة من شأنها أن ترشح من داخلها رئيس الوزراء المقبل لتكون هي من تضع البرنامج الحكومي له وتدعمه سواء في السلطتين التنفيذية أو التشريعية”.واوضح الموسوي أن “الكتلة الأكبر، وكالمعتاد، يجب أن تكون من المكون الشيعي”، مشيرا الى أنه “لا يمكن لأي مكون آخر الدخول ضمن هذا التحالف ليخرق العرف السائد منذ 2004 ولغاية الآن”. 

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