نائب:الكتل السنية والكردية تفرض أسماء معينة على علاوي كوزراء في حكومته

نائب:الكتل السنية والكردية تفرض أسماء معينة على علاوي كوزراء في حكومته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف “الفتح”، حسين اليساري، الثلاثاء (11 شباط 2020)، أن الكتل السنية والكردية تفرض أسماء معينة على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ليكونوا ضمن تشكيلته الوزارية.وقال اليساري في حديث  صحفي، إن “رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ووفق هذه المعطيات، اتفقت الكتل الشيعية على مجيء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.واضاف، أن “المطبات الموجودة في طريق تشكيل الحكومة من قبل علاوي، هي فرض أسماء بعينها من قبل الكتل السنية والكردية”.وأوضح اليساري أنه “إذا كان هناك تمسكاً بالمحاصصة من قبل الكتل السنية والكردية سيكون لها الأثر السلبي عند الكتل الشيعية”، مشدداً على “ضرورة الضغط بشكل كتلة واحدة للخروج من الأزمة الحالية”.ودعا إلى “اعطاء الضوء الاخضر لرئيس الوزراء المكلف، حسب اختياره، ومراقبة عمل الحكومة من خلال المؤسسات التشريعية واقالة الوزير الذي يتلكأ في عمله”.

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