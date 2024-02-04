نائب:الكتل السنّية وراء تأخير حسم المرشح المحدد لرئاسة البرلمان

نائب:الكتل السنّية وراء تأخير حسم المرشح المحدد لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري والنائب عامر فايز العامري ، الأحد، إن “الإطار التنسيقي ينتظر توصل الكتل السنية إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح متفق عليه لمنصب رئيس مجلس النواب، ليقول بعدها الإطار التنسيقي كلمته بشأن مرشح المكون السني”.وأضاف في حديث صحفي، أن “مجلس النواب لا ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس المجلس”، مبينا ان “قرار المحكمة لم يبطل لغاية الان الجلسة الاولى انما ينظر لها”.وأكد أن “مجلس النواب سيصوّت على انتخاب رئيس المجلس بعد توصل الكتل السنية إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح متفق لمنصب الرئيس”.

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