نائب:الكتل السياسية توصلت إلى تفاهمات بشأن الدوائر الانتخابية

نائب:الكتل السياسية توصلت إلى تفاهمات بشأن الدوائر الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الاثنين (19 تشرين الاول 2020)، أن الكتل السياسية توصلت الى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية، فيما كشف عن موعدا لحسم هذه التفاهمات.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية توصلت إلى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات، فيما يتركز الخلاف حول العاصمة بغداد”. وأضاف أن “الخلاف يتمحور حول عدد الدوائر في بغداد وآلية تحديد مساحة الدائرة وتوزيعها على الاقضية”، مبينا أن “هذه الاشكالات من الممكن أن تحل في الأسبوع الحالي أو المقبل”. وبين أن “هناك اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية خلال الأسبوع الحالي أو المقبل لحسم تلك الملفات خصوصا فيما يخص بغداد”.وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، أن مقترح تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت السبت الماضي، وعلى المعترضين والمشككين بنصاب الجلسة التوجه للمحكمة الاتحادية.

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