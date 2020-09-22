نائب:الكتل السياسية ستعتمد الدوائر الانتخابية “المتوسطة”

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صالح وزيدان يؤكدان على الإسراع في حسم ملفات الفساد
محافظ البنك المركزي الجديد يلغي التوقيع على العملة برسم الأسم
تيار الحكيم “زعلان”لمشاركة قوات مكافحة الإرهاب بالقبض على الفاسدين
نائب:أموال اعمار المناطق المحررة في ديالى تذهب الى مناطق المسؤولين لتطويرها!
الصالحي يدعو إلى اعتبار التركمان “قومية أساسية”في التعديلات الدستورية
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لبنان..حزب الله وحركة أمل وراء تعطيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب
مسؤول أمريكي:حزب الله هَرَّب كميات مُخبأة من نترات الأمونيوم إلى أوروبا
بومبيو:عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت حيز التنفيذ
عقوبات أمريكية جديدة على إيران
الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة أي شركة سلاح تعقد صفقات مع إيران
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محافظ البنك المركزي الجديد يلغي التوقيع على العملة برسم الأسم
نائب:أموال اعمار المناطق المحررة في ديالى تذهب الى مناطق المسؤولين لتطويرها!
المالية النيابية:موازنة 2020 تحتاج إلى (3) أسابيع للتصويت عليها
نائب:لجنة كشف فساد عقود وزارة الكهرباء ” كلاوات”!
المالية النيابية تكشف عن دوافع تعديل قانون التقاعد
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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