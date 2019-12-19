نائب:الكتل الكردية لايهمها مطالب الشعب بقدر تحقيق مصالحها

نائب:الكتل الكردية لايهمها مطالب الشعب بقدر تحقيق مصالحها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الحكمة، حسن فدعم، الخميس، عن السبب المباشر لانسحاب النواب الكرد وعدد من نواب تحالف القوى من جلسة البرلمان.وقال فدعم، في مؤتمر صحفي، إن “السبب المباشر لانسحاب النواب الكرد والسنة من جلسة مجلس النواب جاء لطرح المادتين 15 و16 للتصويت”.واردف: “صوتنا على 14 مادة ووصلنا الى المادة 15 ورفعت الجلسة بسبب كسر النصاب”، داعيا “مجلس النواب للمضي بالتصويت على هذا القانون المهم”.وأكمل، أن “بعض القوى السياسية ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول فرض شخصيات سياسية مرشحة من قبل الكتل لرئاسة الوزراء، ونعتبر ذلك استفزازا للشارع واستمرارا لنهج سياسي تم رفضه بشكل قاطع”.وأضاف أن “تيار الحكمة يصر على ترشيح شخصية مستقلة”، مؤكدا “لن نصوت في مجلس النواب على اية حكومة مرشحة من الكتل والجهات السياسية”.وتابع أن “مجلس النواب بعد ان اقر قانون المفوضية التي خرجت من عباءة الكتل السياسية والمحاصصة، ضغطنا داخل البرلمان اليوم بقوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وان يكون قانونا مرضيا للشعب ويلبي تطلعات ابناء الشعب بالترشيح الفردي بنسبة 100% والفائزين بأعلى الاصوات، واعتماد الدوائر المتعددة على مستوى كل محافظة بعدد نوابها”.

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