نائب:الكتل الكردية لن تصوت على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق

نائب:الكتل الكردية لن تصوت على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، الخميس (02 كنون الثاني 2020)، موقف كتلته من التهديدات بالكشف عن أسماء وعناوين النواب الذين يمتنعون عن التصويت على إخراج القوات الأمريكية.وقال ميرزا في حديث صحفي، إن “العراق يمر في ازمات كثيرة ويجب على الجميع وضع الحلول لها”، مشيراً إلى “ضرورة احترام السيادة العراقية”.وطالب النائب الكردي “الدول باحترام السيادة في العراق”، مشدداً على ضرورة ” احترام السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية من أي اعتداء”.وأضاف ميرزا ان “النواب الكرد سيعلنون موقفهم من الحضور أو عدمه في الجلسة البرلمانية الخاصة بالتصويت على اخراج القوات الامريكية من العراق”، لافتاً إلى أن “النواب أحرار في قراراتهم”.وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أنه “لايحق لاي طرف الضغط على النواب بشأن الحضور أو الامتناع عن المشاركة في جلسات مجلس النواب”، مبيناً أنه “كتلته ستعلن موقفها من التصويت على قانون إخراج القوات الأمريكية عند إدراجه في جدول أعمال جلسات البرلمان”.

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