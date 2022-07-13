نائب:اللجان النيابية ستحسم بالتوافق

نائب:اللجان النيابية ستحسم بالتوافق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، الاربعاء، الالية التي سيتم فيها اكمال مقاعد اللجان النيابية بعد إنسحاب نواب الكتلة الصدرية وتعويضهم بنواب جدد، فيما كشف موعد اكمال لجأن البرلمان.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “اعادة تشكيل اللجان النيابية سيتم من خلال تعويض النواب الجدد لنواب الكتلة الصدرية التي قررت الانسحاب من البرلمان، مثلا النائب الذي انسحب من لجنة الخدمات سيعوضه نائب جديد مرشح للجنة نفسها، او في بعض الاحيان يكون عن طريق تقديم طلب من قبل النائب للعمل في لجنة أخرى ضمن اختصاصه ومجاله الدراسي”.وأضاف، أن “اللجان النيابية بشكلها النهائي ستذهب الى التوافق من خلال توزيعها للكتل السياسية، بحيث ستشغل الكتل جميع اللجان الموجودة، وربما سيحصل تغيير او توافق في اختيار المرشح من لجنة لاخرى”.وأوضح عضو مجلس النواب أن “موعد اكمال جميع مقاعد اللجان البرلمانية سيكون مباشرةً بعد انتهاء الفصل التشريعي الاول وعودة جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني”.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي قد أكد، في وقت سايق، أن تعويض أعضاء اللجان النيابية بعد استقالة نواب الكتل الصدرية سيتم عن طرق الموازنات السياسية المعروفة داخل قبة البرلمان، فيما أشار إلى أن إلية تعويض أعضاء اللجان النيابية ليست بصعبة.

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