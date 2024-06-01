نائب:اللجنة المالية تضحك على الشعب..الموازنة ستمر بطريقة ” السلق”

نائب:اللجنة المالية تضحك على الشعب..الموازنة ستمر بطريقة ” السلق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب المستقل مصطفى سند، السبت، ان جلسة مجلس النواب بشأن الموازنة “باطلة” باستثناء القرآن الكريم.وذكر سند في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الجلسة باطلة باستثناء القرآن الكريم”.واكد “لم تصوت اللجنة المالية على الجداول ولم تعد تقريرها”.وكان مجلس النواب اعلن عن جلسته للتصويت على الموازنة يوم الاثنين المقبل.

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