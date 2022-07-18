نائب:المالكي ما زال مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاثنين , ان قوى الاطار التنسيقي يبحثون بجدية وعقلانية اختيار رئيس الوزراء المقبل , مبينة ان إطالة الحوار لتسمية رئيس الحكومة ليس صراعا لاجل الكرسي وانما لعبور المرحلة بامان.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” امام الإطار التنسيقي عدد من المرشحين من شخصيات الخط الأول والثاني وان الاختيار سيتم بدقة لان المرحلة تحتاج شخصية تمتلك شجاعة وإرادة للتصدي وعبور المرحلة بامان ” .وأضافت ان ” إطالة الحوار لتسمية رئيس الحكومة ليس صراعا لاجل الكرسي وانما لعبور المرحلة وتجاوز جميع الأخطاء السابقة التي وقعت بها العملية السياسية ” .وأشارت نصيف ان ” رئيس دولة القانون مازال مرشح الائتلاف وذلك برغبة أعضائه وليس رغبة شخصية منه” , موضحة ان ” ائتلاف دولة القانون يأسف لعدم وجود قوة سياسية شيعية مهمة في العملية السياسية”.