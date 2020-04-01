نائب:المالكي هو صاحب القرار الأول في تمرير أي مرشح لرئاسة الوزراء

نائب:المالكي هو صاحب القرار الأول في تمرير أي مرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت عضو مجلس النواب عالية نصيف, الاربعاء, أن مخاض الاتفاق على تكليف رئيس الوزراء كشف بأن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو الشخصية الوحيدة التي تمتلك قواعد اللعبة السياسية داخل البيت الشيعي والقادرة على ضبط ايقاعها, مشيرة الى ان المالكي قادر الان لحسم ازمة التكليف.وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “المخاض العسير التي تمر بها ازمة تكليف رئيس الوزراء افرزت للجميع بأن شخصية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الشخصية الوحيدة في المكون الشيعي التي تمتلك قواعد اللعبة السياسية داخل البيت الشيعي والقادرة على ضبط ايقاعها”.واضافت ان “المالكي يعمل على توحيد القوى الشيعية حاليا”، مشيرة إلى أن “الحسم بات بيد المالكي ودولة القانون بشان قضية المكلف”.وكانت صحيفة “الاخبار” اللبنانية كشفت في وقت سابق، عن سعي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل جبهة إيرانية مع مقتدى الصدر لجعل منصب رئيس الوزراء وباقي المناصب الحساسة من الموالين لإيران حصرا.

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