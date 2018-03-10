نائب:المالكي يدعم العامري لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت النائب عن إئتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، السبت، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام برفض ترشيح القيادي البارز في الحشد الشعبي ورئيس منظمة بدر هادي العامري لرئاسة الوزراء، من قبل نائب رئيس الجمهورية ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما وصفتها بـ “عملية تسقيط لا غير”.وقالت البصري في بيان ، ان “المالكي لم ولن يعترض على العامري وان صندوق الاقتراع ورغبة الجمهور هو من يحدد رئيس الوزراء المقبل”.واضافت، ان “الجيوش الالكترونية بدأت التحرك لاشعال الفتنة بين القيادات السياسية”، محذرة “وسائل الاعلام من نقل الاخبار الكاذبة وان تتسم بالحيادية بعيداً عن المزايدات السياسية”.