المالية النيابية تصوت على موازنة 2024 رغم المخالفات والاعتراضات عليها

المالية النيابية تصوت على موازنة 2024 رغم المخالفات والاعتراضات عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب برهان المعموري، اليوم الاثنين، عن تصويت اللجنة المالية النيابية على جداول موازنة 2024، مشيراً إلى أنها أضافت زيادة قدرها 2 تريليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 تريليون.وقال المعموري في تدوينة ، إن “اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون”.وأضاف أن “هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات”.وتابع المعموري أن “اللجنة المالية أدت دورها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات رغم اننا طالبنا بزيادة أكثر”.وأردف قائلاً: “نقف إلى جانب قرار اللجنة المالية وندعو أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة”.وأكد أن “محافظاتنا بحاجة إلى اطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام”.

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