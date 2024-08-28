نائب:المجاملات السياسية أدت إلى غياب استجوابات الوزراء

نائب:المجاملات السياسية أدت إلى غياب استجوابات الوزراء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي ، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيشرع باستجواب اكثر من وزير في مقدمتهم وزير الكهرباء خلال الفصل التشريعي الحالي.وقال الزيادي في حديث صحفي ، ان ” عددا من اللجان النيابية استكملت اغلب إجراءاتها القانونية لاستجواب المسؤولين من وزراء وغيرهم ” .واضاف ان ” الفصل التشريعي الحالي سيشهد استجواب اكثر من وزير ومسؤول بمقدمتهم وزير الكهرباء”.وكان النائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة البرلمانية وأشار الى وجود مجاملات سياسية أدت غياب الاستجوابات.

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