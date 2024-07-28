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المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة
نائب:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي
ائتلاف المالكي:وزير الدفاع (العباسي) قدم تنازلات كبيرة لـ أمريكا وقواتها لن تخرج من العراق
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
عرب كركوك يطالبون بإطلاق سراح العرب المعتقلين لدى البيشمركة وإدارة المحافظة بصورة مشتركة
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بلينكن:لا نريد “التصعيد” مع حزب الله اللبناني
أون:العلاقات “الودية” مع الصين ستمضي “بقوة”
لقاء بايدن نتانياهو محاولة لمعالجة بعض الثغرات في وقف إطلاق النار في غزة
السيسي:الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر تحديات جديدة وأوضاعا مركبة
(128824) بين شهيداً وجريح في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
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المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
نائب:المجمعات السكنية الجديدة على حساب المناطق الخضراء
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
حكومة السوداني تمنح (1.495) مليار ديناراً لدكاكين الأحزاب البالغة (299) دكاناً بمعدل (5) مليار لكل منها
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق من خلال ” مواكبها الحسينية” غير الخاضعة للتفتيش
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- اذاعة INN