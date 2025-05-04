نائب:المجمعات السكنية الجديدة لها ضوابط تختلف عن سابقاتها

نائب:المجمعات السكنية الجديدة لها ضوابط تختلف عن سابقاتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ،الاحد، إن “ضوابط الاسكان في السابق بالنسبة للمساحات الخضراء كانت تختلف عن الضوابط الحالية، حيث كانت المساحات والشوارع في المجمعات السكنية تكون أضيق وكذلك الباركات والمحال التجارية، لكن الان الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان للمجمعات السكنية تختلف أولا من حيث المساحات الخضراء وثانيا من حيث الشوارع اذ اصبح الشارع الداخلي 12 مترا، وشارع حول المجمع بعرض 15 مترا”.,أضاف السعبري في حديث صحفي، أن “تحول المساحات الخضراء الى مرافق عامة او تجارية من غير الممكن، لأنها تحتاج الى موافقة واستثناء من الوزير”، مشيرا الى ان “عدم الاهتمام في المسحات الخضراء داخل المجمعات السكنية يرجع لسببين، الأول أن المساحات والشوارع من ضمن مسؤولية وزارة البلديات وهذا خطأ”.وتابع أن “السبب الآخر عدم التزام المستثمر بزرع الاراضي المخصصة للتشجير لعدم وجود عقد أو شرط جزائي يلزم المستثمر بتشجيرها”، مستدركا بالقول “يفترض ان يكون هناك عقد بين المستثمر والبلدية على استثمار واستغلال هذه المساحات الخضراء ومناطق ترفيهية وأماكن استراحة وألعاب للأطفال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *