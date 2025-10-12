نائب:المحاصصة أساءت لسمعة العراق

نائب:المحاصصة أساءت لسمعة العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، الأحد، أن موقفه من قائمة السفراء التي تم التصويت عليها مؤخراً لم يتغير، مشدداً على ضرورة إبعاد مبدأ المحاصصة السياسية عن المؤسسة الدبلوماسية العراقية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “رغم رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية الخاصة بقضية السفراء الذين تم التصويت عليهم في مجلس النواب قبل أسابيع، إلا أن موقفي لم يتغير من ضرورة إعادة النظر في ملف تكليف السفراء وباقي الهيئات الدبلوماسية في الخارج”، مشيراً إلى أن “التمثيل الدبلوماسي يجب أن يكون بعيداً تماماً عن مبدأ المحاصصة السياسية”.وأضاف، أن “تمثيل العراق في الخارج يتطلب اختيار شخصيات تمتلك الكفاءة والمهنية والمؤهلات التي تمكّنها من عكس صورة صحيحة عن البلاد”، مؤكداً أن “اختيار السفراء وباقي الهيئات يجب أن يكون وفق محددات ومعايير ثابتة تستند إلى الخبرة والكفاءة، وليس الانتماء الحزبي أو القرابة من هذا المسؤول أو ذاك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *