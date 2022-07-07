نائب:المحاصصة دمار البلد

نائب:المحاصصة دمار البلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب المستقل رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الخميس، التوافق السياسي بـ”المرض”، الذي يعبر عن “مصالح” الأحزاب السياسية، مبدياً تخوفه من قانون انتخابات جديد يغيّب مصلحة المواطن.وقال عنوز في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “التوافق مرض، والمحاصصة مرض قاتل للعملية السياسية، ولا تعبر عن مصلحة الشعب، وهي تعني المصالح الحزبية الضيقة دون النظر باتجاه المجتمع اقتصادياً واجتماعياً”.وأضاف، “مرت 4 دورات نيابية، تغيرت فيها 4 قوانين انتخابية، وقد تجري التجربة الخامسة بقانون انتخابي جديد”، معرباً عن تخوفه من قانون جديد للانتخابات، وأن تكون العملية السياسية حقل تجارب فيما “الغائب الأعظم هو مصلحة المواطن والبلد”.وتابع، أن “الذهاب إلى عمل سياسي وفق قانون الأحزاب وحياة سياسية حقيقية تمس المواطن هي الأساس، ومن دونها لا يمكن التفكير بتطور حقيقي، وسيستمر القلق الاجتماعي”، مؤكداً “نحن أمام مستقبل سياسي مجهول بسبب المناكفات السياسية والحديث عن التوافق”.ومضى إلى القول إن “التوافق هو تقاسم الغنائم وليس التوافق على برنامج، وأغلب المبادرات هي مبادرات الاستحالة المطلقة التي تنطلق من مصلحة ضيقة وليس من مصلحة المواطن”، لافتاً إلى أن “كل دول العالم المتقدم تضع مصلحة المواطن أولاً، وهذه بديهية في تجارب الشعوب”.

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