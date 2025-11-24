نائب:المحاصصة وتدخل الأحزاب وراء ضعف الأداء الحكومي

نائب:المحاصصة وتدخل الأحزاب وراء ضعف الأداء الحكومي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، النائب محمد الزيادي، الاثنين، أنه لا يمكن توقع أي تغيير في أداء الحكومة المقبلة ما لم تتخل القوى السياسية عن التدخل في عمل وزرائها وتتيح لهم تنفيذ البرنامج الحكومي باستقلالية.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “مبدأ استقلالية السلطات الذي نص عليه الدستور لم يطبق خلال الدورات السابقة بسبب نظام المحاصصة وسيطرة الكتل السياسية على الوزارات والهيئات التابعة لها”.وأضاف أن “الأداء الحكومي لن يشهد تقدماً أو تغييراً حقيقياً ما دامت المناصب التنفيذية تدار وتسَيَّر تبعاً لإرادة الكتل السياسية”. وشدد على أن “تسمية المسؤولين يجب أن تُمنح لشخصيات كفوءة ومتخصصة إذا كان الهدف هو تحقيق تطور فعلي في عمل الحكومة المقبلة”.

