نائب:المحكمة الاتحادية أبلغت رؤساء الكتل بعدم تأجيل الانتخابات

نائب:المحكمة الاتحادية أبلغت رؤساء الكتل بعدم تأجيل الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الدعوة  تنظيم الداخلي النيابية علي البديري , الأربعاء, عن ابلاغ ممثلي المحكمة الاتحادية رؤساء الكتل السياسية بعدم إمكانية تأجيل الانتخابات، مرجحا اصدار المحكمة قرارا بشأن تثبيت موعد الانتخابات المقبلة وفق التوقيت الدستوري. وقال البديري في تصريح  صحفي له اليوم، إن “ممثلي المحكمة الاتحادية العليا ابلغوا رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماع سابق بعدم إمكانية تأجيل الانتخابات كون الموعد محدد دستوريا”، مبينا أنه “وفقا للمعطيات السياسية وإصرار رئيس الوزراء حيدر العبادي على إجراء الانتخابات فان المحكمة الاتحادية ستثبت الموعد كما هو دون إي تأجيل”.وأضاف البديري، أن “مجلس النواب مجبر على المصادقة على الموعد المحدد من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات بحسب الدستور رغم إصرار الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات”.واشار البديري إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل في إنهاء الخلافات السياسية وسيكون ملزما لجميع الاطراف المتخاصمة دون نقاش”.

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