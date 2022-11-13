نائب:المحكمة الاتحادية تلغي تعيين الدراجي بمنصب رئيسا لهيئة التصنيع العسكري

نائب:المحكمة الاتحادية تلغي تعيين الدراجي بمنصب رئيسا لهيئة التصنيع العسكري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن الميليشياوي عن كتائب حزب الله عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية ألغت قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي.جاء ذلك وفقا لتغريدة للنائب أعلاه من على منصات التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم.وكان الدراجي وهو عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة بغداد قد شغل منذ شهر نيسان/أبريل العام 2021 منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي.وشغل أيضا منصب وزير الصناعة والمعادن بين عامي 2015 – 2016، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بين عامي 2010 – 2014.والدراجي حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المدنية العام 2001 من جامعة لندن “ساوث بانك” في المملكة المتحدة.

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