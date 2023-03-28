نائب:المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن جلسة التصويت على قانون الانتخابات

نائب:المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن جلسة التصويت على قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب المستقل باسم الغرابي، الثلاثاء، اصدار المحكمة الاتحادية الأسبوع المقبل قرارها الخاص بشأن صحة جلسة التصويت على قانون الانتخابات من عدمها، مبينا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيواجه جملة من الطعون بسبب تصرفاته.وقال الغرابي في تصريح صحفي ،ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استخدم سلوكا منافيا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال استدعائه قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون” , كاشفا بان عدد  من الدعاوى والطعون سترفع ضد الحلبوسي وجلسة التصويت على قانون الانتخابات”. وأضاف ان ” الحلبوسي وخلال الجلسة الأخيرة التي اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان، مع تلويحه بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب” , متوقعا ان المحكمة الاتحادية ستصدر خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاحد الماضي على قانون الانتخابات وسط رفض كبير وشد وجذب بين النواب الرافضين لهذا القانون ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي لجأ الى استخدام القوة والعنف ضد المعترضين على القانون”.

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