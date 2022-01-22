نائب:المحكمة الاتحادية ستلغي الجلسة البرلمانية الأولى

نائب:المحكمة الاتحادية ستلغي الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , ان المعطيات التي توفرت لدينا تفيد بأن المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه الغاء شرعية الجلسة الأولى , فيما اكدت ان الاطار التنسيقي لايذهب مع أي حكومة ترقيعية واذا ما حصل فانه سيذهب طوعا للمعارضة السياسية .وقالت نصيف في تصريح صحفي: ان ” المحكمة الاتحادية ستنظر في الخامس والعشرين من هذا الشهر بدعوى المقدمة بشان عدم شرعية الجلسة الاؤلى لمجلس النواب ” , مبينا ان ” المحكمة الاتحادية ستوحد دعوى دولة القانون بالدعوتين المقدمة من قبل النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني ” .وأضاف ان ” المعطيات التي توفرت لدينا بان المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه قسرية خروج رئيس السن وبالتالي ستلغي شرعية الجلسة الأولى” .من جانب اخر اكدت نصيف ان ” الاطار التنسيقي لايذهب مع أي حكومة ترقيعية واذا ما حصل فانه سيذهب طوعا للمعارضة السياسية “.

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