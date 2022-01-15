نائب:المحكمة الاتحادية صاحبة القرار بشرعية الجلسة البرلمانية الأولى

نائب:المحكمة الاتحادية صاحبة القرار بشرعية الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل عدنان الجابري، السبت، على الاحداث التي رافقت الجلسة الاولى للبرلمان والخلافات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بشأن التشكيلة الحكومية.وقال الجابري في حديث صحفي، ان الإطار التنسيقي لن يستطيع تشكيل الحكومة لوحده في حال اقرت رئاسة البرلمان بأنه الكتلة الاكبر من دون الكتلة الصدرية.واضاف الجابري، ان الكتلة الصدرية ليس لديها فيتو على أي طرف من الإطار التنسيقي.واكد الجابري، ان المحكمة الاتحادية تعتبر صاحبة القرار الفصل بشرعية جلسة البرلمان الاولى. 

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