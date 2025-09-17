نائب:المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد ملف سجل ناخبي كركوك

نائب:المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد ملف سجل ناخبي كركوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، اليوم الاربعاء، أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بخصوص سجل الناخبين في كركوك لا تزال قيد النظر، ولم يصدر فيها قرار نهائي حتى الآن.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق عدم قدرتها على تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك، وهو ما دفعنا إلى تقديم دعوى رسمية لدى المحكمة الاتحادية بشأن هذا الملف”.وأضاف أن “الدعوى لم تحسم حتى اللحظة وما زلنا ننتظر صدور القرار النهائي لحسم هذا الملف المهم”.يذكر أن محافظة كركوك تشهد توترات سياسية متكررة حول ملف الناخبين وتحديث البيانات الانتخابية، ما يثير مخاوف من تأجيل التصويت أو إجرائه دون ضمانات كافية لشفافيته.

