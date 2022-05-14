نائب:المحكمة الاتحادية هي التي ستقرر من يعتذر لرئاسة البرلمان

نائب:المحكمة الاتحادية هي التي ستقرر من يعتذر لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب المستقل باسم الخشان، السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باسرع في اتخاذ المواقف من “هدهد سليمان”، مبينا ان المحكمة الاتحادية ستبين من يعتذر خلال جلستها المقبلة.وقال خشان في تصريح  صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان منفعلا ولا يعلم ما يجري في وقت اتخاذ القرار”، مؤكدا ان “قراره كان مخالفة دستورية جسيمة”.واضاف ان “الحلبوسي وخلال اتخاذه القرار كان اسرع من غمضة عين سليمان حين اتاه خبر بلقيس عبر الهدهد وهي ثانية واجزاء منها”.ولفت خشان الى ان “الاعتذار الى الحلبوسي وهيئة رئاسة مجلس النواب غير مطروح وسيتم الطعن بقرار استبعادي التعسفي من المشاركة في اللجان وستحدد المحكمة الاتحادية العليا من سيعتذر مسبقا”.

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