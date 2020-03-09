نائب:المدة الدستورية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء ستنتهي دون اختيار البديل

نائب:المدة الدستورية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء ستنتهي دون اختيار البديل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب باسم خزعل، الاثنين، أن المدة الدستورية المحددة بـ15 يوما لاختيار رئيس الجمهورية شخصية جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف ستنتهي دون اختيار بديل، فيما بين ان الكتل السياسية لازالت متمسكة بالمحاصصة السياسية وتوزيع الحقائب الوزارية.وقال خزعل في  تصريح  صحفي، إن “الكتل السياسية السنية والكردية والكتل الأخرى لازالت متمسكة بالحصول على الحقائب الوزارية ضمن الحكومة الجديدة”، لافتا إلى إن “تلك الكتل غير معترضة على اي اسم يطرح إلا إن اعتراضها على الحقائب الوزارية والية توزيعها”.وأضاف أن “المدة الدستورية المحددة بـ15 يوم لاختيار صالح شخصية جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار علاوي عن التكليف ستنتهي دون اختيار بديل”، مبينا أن “المحاصصة والتمسك بالمناصب هو ما يعيق تمرير الحكومة حتى الآن”.و أكد تحالف الفتح، اليوم ، أن تمرير شخصية رئيس الوزراء الجديدة سيشابه تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما بين التدخلات الأمريكية والخارجية لازالت مستمرة في حسم ملف شخصية رئيس الوزراء. 

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