نائب:المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة من خارج الأسماء المتداولة

نائب:المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة من خارج الأسماء المتداولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه ، الأحد، قرب حسم منصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن المرشح سيكون خارج الأسماء المتداولة.وقال نوري في تصريح  صحفي، ان “الإطار سيدفع بمرشح بعيدا عن الاسماء المتداولة حاليا”، مبينا أن “ملامح الحكومة الجديدة ستتضح في الأيام القادمة”.وأضاف أن “الكتل السياسية ستبدأ بالتحرك الجدي بغية التفاهات قبيل تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “الكتل السياسية ستذهب إلى البرلمان وهي متفقة على اختيار رئيس الجمهورية والوزراء”.

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