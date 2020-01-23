نائب:المرشح لرئاسة الوزراء من خارج الأسماء المتداولة

نائب:المرشح لرئاسة الوزراء من خارج الأسماء المتداولة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني قرب حسم منصب رئيس الوزراء فيما أكد أن الاختيار سيكون خارج الأسماء المتداولة.وقال السكيني في تصريح صحفي ، إن “موقف تحالفه من رئيس الوزراء المقبل يتوافق وينسجم مع مطالب ساحات الاحتجاجات في عموم العراق”.وأضاف أن “الاسبوع المقبل سيشهد حسم منصب رئيس الوزراء” .وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ، يوم الثلاثاء الماضي ، عن تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب مع رئيس الجمهورية بشأن حسم مرشح رئاسة الحكومة.وقال العيساوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس الجمهورية طلب مجموعة من النواب المستقلين لعقد اجتماع شرح من خلاله بأن المرشحين الثلاثة (مصطفى الكاظمي – علي شكري – محمد توفيق علاوي) لم يكن هناك توافق على أي منهم من الكتل السياسية”.وأشار الى أن هناك موافقات واعتراضات على كل شخص، مؤكداً أن رئيس الجمهورية مقيد بالموافقات الدستورية بالحصول على توافق الكتل السياسية بشأن مرشح رئيس الوزراء”.وتابع أن “النواب الحاضرون في الاجتماع طلبوا من رئيس الجمهورية الدعوة لاجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية وتحديد سقف زمني في الموافقة على مرشح من الأسماء الثلاثة أو تقديم شخص جديد مع إعطائه حرية الاختيار”.وأوضح أن “هناك مقترحاً أيضا ً أنه في حال استمر الخلاف ستتم إحالة الاسماء المرشحة الى مجلس النواب للاتفاق على شخص وارساله لرئيس الجمهورية ليكلف بتشكيل الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *