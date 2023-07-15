نائب:المسؤولين من سراق المال العام غير خاضعين للمحاسبة

نائب:المسؤولين من سراق المال العام غير خاضعين للمحاسبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل سجاد سالم، السبت، عن سبب عدم محاسبة بعض “المسؤولين” بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما ممن عليهم مؤشرات وشبهات.وقال سالم، في حديث صحفي، إن “سبب عدم محاسبة بعض المسؤولين بعد خروجهم من الوظيفة، ولاسيما الذين عليهم مؤشرات وشبهات، هو وجود حماية سياسية وحزبية لهم، خصوصاً إن هؤلاء كانوا ينفذون صفقات لصالح تلك الجهات التي توفر لهم الحماية من عدم المحاسبة والملاحقة”.وبين أن “هذا كله بسبب المحاصصة وتقاسم مؤسسات الدولة ما بين الكتل المتنفذة وجعلها مؤسسات اقتصادية تابعة لها”، مضيفا “ولهذا هناك ضرورة على إنهاء عمليات المحاصصة من اجل انهاء ملف عدم محاسبة أي مسؤول متورط بقضايا فساد مالي أو اداري”.وفي العراق كثرت المحاكمات التي تجريها السلطات القضائية، بحق المسؤولين والنواب والمتهمين بجرائم فساد مالي وإداري، لكن أغلب تلك المحاكمات تجري “غيابيا”. وتعلن هيئة النزاهة، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت سيدة الموقف.وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت دائرة التحقيقات في النزاهة، صدور (42) أمر قبضٍ واستقداٍم بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء.ورغم صدور الاحاكم لكن هيئة النزاهة لم تكشف عن اسماء هؤلاء الفاسدين وهذا أيضا جزء من فساد الهيئة بأحترام سراق المال العام!.

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