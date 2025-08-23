آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
خبير اقتصادي:(92.2 )تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق
مصدر مطلع:اجتماع قريباً لائتلاف إدارة الدولة لبحث أحداث السليمانية
مصدر مطلع:اعتقال لاهور بتهمة”زعزعة الأمن والاستقرار”في السليمانية
نائب إطاري:لا سيادة للعراق في ظل حكم السوداني
نائب:المستبعدين من الانتخابات جاء بناءً على تفعيل قانون المساءلة والعدالة
-
- عربية ودولية
بوتين:ترامب ضمانة جيدة لاستعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن
لافروف يحذر من ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا
أستراليا لإسرائيل..القوة لا تُقاس بعدد قتل الأبرياء وترك الأطفال يتضوّرون جوعا
ضمانات أمنية أمريكية أوروبية لأوكرانيا لعدم إقدام روسيا على الهجوم عليها
الأونروا:لن نشارك في نزوح سكان غزة أو تهجيرهم
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي:(92.2 )تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق
شركة أمريكية تتعهد لتطوير حقول النفط والغاز في العراق
وزير الكهرباء: 80% من كهرباء العراق مستوردة من الخارج!
(38.2) مليار دولار حجم الصادرات الصينية للعراق خلال 2024
المالية النيابية:حكومة الإقليم غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاقات المالية
-
- رياضية
ترامب:قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في مركز جون كينيدي بواشنطن
فوز المنتخب العراقي للناشئين لكرة الطائرة على نظيره الكويتي
منتخب الناشئين العراقي في المجموعة الثانية في قرعة بطولة كأس الخليج
ارنولد يوافق على مشاركة اللاعب (علي جاسم)في المنتخب الأولمبي
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
-
- تحقيقات
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الولائي الفياض..الحشد بأمرة خامنئي وقانونه سيُقر للدفاع عن إيران
الولائي فائق زيدان يدافع عن قتلة الدكتورة( بان)من قبل عصابة محافظ البصرة
عقدة الهزيمة… كيف يُراد للعراقي أن يرى نفسه خادمًا؟
الإطار:قانون الحشد سيُقر بأمر خامنئي رغم أنف أمريكا والرافضين
خبير اقتصادي:(99.2%)نسبة الرواتب من إيرادات الدولة بسبب الفشل الحكومي والفساد السياسي
-
- اذاعة INN