نائب:المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان

نائب:المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، ان المرشح محمود المشهداني قد يكون الأقرب لرئاسة مجلس النواب فيما كشف عن سعي الإطار التنسيقي لعقد جلسة الانتخاب خلال الايام القليلة المقبلة. وقال المسلماوي في تصريح  صحفي، إن “غالبية القوى السياسية داعمة ومؤيدة للمشهداني خاصة بعد اعلان دعمه من قبل الجميع وهذا يعني دعم اغلبية القوى السياسية السنية له ولهذا قد يكون هو الأقرب للمنصب”. وبين ان “الإطار التنسيقي يسعى إلى عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة فهو يريد حسم الملف سريعا كونه إثر سلبا على مجمل العملية السياسية”. واكمل: “اتوقع ان هذا الملف اصبح قريبا من الحل بعدما كان يمثل عقدة سياسية واشتداد في الخلاف السني السني حول الوصول الى آلية اختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب”. ويرى مراقبون إلى أن مسألة حسم منصب رئيس مجلس النواب قد تكون قريبة من الحل مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية للوصول إلى توافق. 

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