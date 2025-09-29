نائب:المشهداني منع استجواب المسؤولين الفاسدين في مقدمتهم السوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب بـ”منع استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين”، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “رئيس البرلمان تعمد تعطيل استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، بعد رفضه إدراج طلبات النواب المتعلقة باستضافة ومساءلة بعض الشخصيات، ما يمثل تجاوزاً واضحاً على صلاحيات المجلس”، مشيراً إلى أن “أبرز المخالفات تتعلق بعدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان في مواعيدها المحددة، وهو ما أخلّ بمبدأ الشفافية وأضعف الرقابة التشريعية”.وأضاف أن “البرلمان فقد دوره الرقابي الحقيقي بسبب تسييس رئاسته للملفات الرقابية وحماية الحكومة من المساءلة”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يشكل خطراً على الحياة الديمقراطية ويمنح السلطة التنفيذية مساحة مفتوحة لارتكاب مخالفات جديدة دون حساب”.ويذكر أن خلافات متصاعدة برزت في الآونة الأخيرة بين قوى سياسية حول ملف الاستجوابات، وسط اتهامات لرئاسة البرلمان بعرقلة الدور الرقابي مقابل تمرير صفقات سياسية داخل المجلس.

