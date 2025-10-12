نائب:المشهداني وراء فشل البرلمان

نائب:المشهداني وراء فشل البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة، نادية العبودي،الاحد، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مسؤولية تعطيل عدد من القوانين المهمة، على خلفية تغاضيه عن غياب بعض النواب المنشغلين بالدعاية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يقم بدوره كما يجب خلال الفترة الماضية.وقالت العبودي في تصريح صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم يؤدِّ مهامه بالشكل المطلوب، ولم يتخذ إجراءات رادعة بحق النواب الذين تغيبوا عن الجلسات بسبب انشغالهم بالحملات الانتخابية، ما أدى إلى تعطيل تشريع عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن”.وأضافت أن “المشهداني كان على علم بغيابات بعض النواب، لكنه لم يتحرك لمحاسبتهم وفق النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي تسبب بحالة من التسيب داخل المؤسسة التشريعية”.وبيّنت العبودي أن “عدداً من الجلسات رُفعت بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم وجود قوانين خدمية واقتصادية على جدول الأعمال كان من المفترض تمريرها، لكن عدم حضور النواب حال دون ذلك”.وشهد البرلمان في الأسابيع الماضية تأجيلات متكررة للجلسات البرلمانية بسبب الغيابات، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لرئاسة المجلس بشأن ضعف الإجراءات المتخذة بحق النواب المتغيبين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *