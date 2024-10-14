نائب:المصالح الشخصية والحزبية وراء عدم حسم أزمة الرئاسة البرلمانية

نائب:المصالح الشخصية والحزبية وراء عدم حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي سعدون، الاثنين، ان عدم حسم رئاسة البرلمان داخل البيت السني طيلة نحو عام كامل، يؤشر خللاً في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.وقال سعدون في حديث صحفي، ان “مجلس النواب اقترب من تسجيل عامه الاول من دون وجود رئيس اصيل منتخب في مقعد الرئاسة بعد اقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.واضاف ان “مرور عام كامل من دون حسم رئاسة البرلمان يعد خلل في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد، اذ يتوجب عليها اتخاذ قرارات من شانها حسم رئاسة البرلمان من دون ترك المقعد شاغراً طيلة هذه المدة”.وبين ان “الوصول الى طرق مسدودة بين الاطراف المعنية باختيار رئيس البرلمان، قد يفتح الباب امام ترك الامور لاعضاء البرلمان لاختيار رئيسهم الجديد، على الرغم من ان الخلل واضح ومشخص بعد مضي نحو عام كامل من دون حسم ملف الرئاسة”. 

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