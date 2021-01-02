نائب:المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة لم تكن واضحة

نائب:المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة لم تكن واضحة
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، السبت، ان المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لم تكن واضحة.وقال خلاطي في تصريح صحفي، ان “حكومة اقليم كردستان عليها الالتزام بتسليم ٢٥٠ الف برميل من النفط يوميا”، لافتا الى ان “تسليم النفط الى بغداد هو الفاصل الوحيد للوصول الى اتفاق شامل”.واضاف ان “المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لم تكن واضحة”، مبينا انه “على كردستان تسليم واردات النفط والايرادات الحدودية الى الحكومة الاتحادية”.واكد النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، في وقت سابق، ان الوفد الكردي الذي وصل لبغداد ليس لديه اي نية حقيقية بحسم الخلاف بين كردستان والمركز حول قضية النفط والمنافذ الحدودية.وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق ، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتهريب 200 الف برميل من النفط بشكل يومي. 

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