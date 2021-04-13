نائب:المفوضية الحالية غير جاهزة لإجراء الانتخابات

نائب:المفوضية الحالية غير جاهزة لإجراء الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خزعل، ان مفوضية الانتخابات قد تخفق في اجراء عملية الاقتراع بسبب عدم جاهزيتها ومجيئها على عجالة فضلا عن القانون الجديد الذي تعمل بموجبه.وقال خزعل في حديث صحفي، ان “العقبات كثيرة امام الانتخابات وقد تتأجل عن الموعد المقرر لاجرائها، على الرغم من قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.واضاف ان “المفوضية الحالية غير جاهزة لاجراء الانتخابات، خاصة ان القضاة اخفقوا في ادارة هذه المؤسسة وقد تحدث اخطاء عند اجراء الانتخابات”.وبين ان “المفوضية جديدة وقانونها جديد وتم تأسيسها بشكل سريع والاعداد للانتخابات ايضا حدث على عجالة، وبالتالي فأن الاخفاق سيكون موجودا عند اجراء الانتخابات”.

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