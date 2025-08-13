نائب:المفوضية ستستبعد أكثر من (400) مرشح للانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال النائب رائد المالكي إن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل لأول مرة على الانتخابات النيابية، حيث تنص المادة (7/3) منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى وإن شملهم قانون العفو.وأضاف المالكي أن السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام المساءلة والعدالة بشكل صارم بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة.

