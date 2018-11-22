نائب:المكاتب الاقتصادية للأحزاب فرضت سيطرتها على الموصل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال منصور المرعيد، النائب عن تحالف الفتح في الموصل، الخميس (22 تشرين الثاني 2018)، إن لجاناً اقتصادية تابعة لأحزاب سياسية في بغداد وجنوب العراق، بدأت بفرض هيمتنها على قطاع الأراضي وبيع السكراب والمزادات، بالمدينة.وأضاف المرعيد، في تصريح صحفيله اليوم ، أن “بعض الذين يستغلون مسميات الحشد الشعبي يفرضون سيطرتهم بالقوة على تلك القطاعات بحجة أنهم قاموا بتحرير المدينة من داعش”.وفي الجانب الامني، انتقد المرعيد عدم وجود “عمليات تفتيش وتدقيق” للسكان في الموصل بعد عملية التحرير، وقال إن “4 آلاف شرطي فقط يتواجدون في نينوى ولا توجد أجهزة سونار”.وحذر النائب من “خطر” كبير سيواجه الموصل مشابه لما كان يحدث قبل 2014 إذا لم تقم الحكومة بالسيطرة على الاوضاع”.