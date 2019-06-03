نائب:المكون السني وصل إلى مرحلة الذروة في الخلافات والانشقاقات السياسية

نائب:المكون السني وصل إلى مرحلة الذروة في الخلافات والانشقاقات السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الاثنين، مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتطبيق المادة 140 محاولة لكسب ود القوى الكردية بعد الانشقاقات الأخيرة التي حصلت داخل المكون السني، فيما اتهم جهات سياسية بالوقوف وراء تفجيرات كركوك الأخيرة.وقال البلداوي قي تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية بين المحور الوطني والحل ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي دفع الأخير إلى كسب ود القوى الكردية من خلال المطالبة بتطبيق المادة 140 للمناطق المتنازع عليها”، لافتا إلى إن “المكون السني وصل إلى مرحلة الذروة في الخلافات والانشقاقات السياسية داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “جميع التفجيرات التي تعرضت لها محافظة كركوك خلال الفترة السابقة تقف خلفها جهات سياسية تحاول إثارة الفوضى داخل المحافظة لتحقيق عودة البيشمركة”، مبينا أن “عودة البيشمركة في الوقت الحالي وتطبيق المادة 140 لن يصب في مصلحة إي جهة أو مكون إنما تزيد من التشنجات السياسية وعدم الاستقرار”.

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