نائب:المناطق الايزيدية مازالت تعاني من ضعف الاهتمام الحكومي

نائب:المناطق الايزيدية مازالت تعاني من ضعف الاهتمام الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق هاجم رئيس الكتلة الايزيدية في البرلمان العراقي  نايف خلف سيدو ، الاربعاء ، الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال عودة الايزيديين والاعتراف بحقوقهم، مبينا أن ” قانون الناجيات جزء من الابادة وبعض فقراته لايوجد فيه اعتراف بالابادة.وقال سيدو في تصريح صحفي، إن “عودة الايزيديين والاعتراف بحقوقهم مسؤولية الحكومة لاننا اصلاء في هذا البلد والحكومة راعية للشعب ومن حقنا مطالبتها قبل غيرها”.وأضاف، انه “لن نسكت ولن نقبل أن  يعاني أهلنا ويفتقد لأبسط الخدمات نحن في السلطة التشريعية نقوم بواجبنا وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها”.وأشار سيدو إلى أن “سنوات مرت ولم يتحقق شي من الوعود الحكومية”، لافتا إلى أن “المناطق الايزيدية مازالت تعاني من ضعف اهتمام الحكومة الاتحادية بها .وكان سيدو أكد في وقت سابق، وجود تهميش وإقصاء المكون رغم تجاوز عددهم 700 ألف نسمة، مشيرا إلى أن الأقليات تتعرض إلى تهميش ممنهج منذ عام 2003 .

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